Calcio Serie C – Non si fanno male Novara e Virtus Verona: finisce 1-1

Novara ( Novara – Virtus Verona) – Al Piola Novara e Virtus Verona non si fanno male, concludendo 1-1 l’anticipo della undicesima giornata del girone A. Al gol iniziale di De Marchi ha risposto quello di Khailoti sul finire della prima frazione, per un pari complessivo più che corretto per quanto evidenziato sul terreno di gioco. Alle squadre serviva una vittoria per uscire dal pantano dei bassifondi, ma ci sarà ancora da lottare. Gli ospiti passano al 20′: su un calcio lungo di De Marchi si invola in solitaria lasciando sul posto Citi. Tocco morbido su Boseggia in uscita e 0-1. Il gol del peri sul finire della prima frazione: Ranieri pennella al centro dell’area con il pallone che, dopo un rimpallo, arriva giusto giusto sul destro di Khailoti: destro nell’angolino a incrociare e 1-1.

Novara – Virtus Verona

Gol: pt 20′ De Marchi, 42′ Khailoti

Novara (4-3-1-2): 1 Boseggia; 70 Valdesi, 5 Bertoncini (3′ Citi), 15 Khailoti, 17 Dell’Erba (78′ Agyemang); 99 Basso (62′ Arboscello), 21 Ranieri, 8 Di Cosmo; 10 Donadio; 7 Lanini (62′ Da Graca), 9 Alberti(78′ Perini). In panchina: 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 3 Lartey, 4 Malaspina, 11 Ledonne, 19 Collodel, 27 Deseri, 65 Cortese, 71 D’Alessio, 79 Faye. All. Zanchetta

Virtus Verona (3-4-2-1): 22 Sibi; 23 Toffanin, 95 Munaretti, 6 Daffara (46 Patanè); 29 Saiani (62′ Amadio), 30 Gatti, 80 Bulevardi, 75 Bassi; 9 De Marchi, 5 Fanini; 39 Mancini ( 46′ Zarpellon). In panchina: 2 Alfonso, 12 Scardigno, 3 Cielo, 4 Lodovici, 14 Di Virgilio, 20 Fiorin, 21 Muhameti, 25 Filippi, 44 Pagliuca, 47 Cuel, 70 Devoti, 90 Odogwu. All. Fresco

Arbitro: Zoppi di Firenze