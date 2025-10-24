Dieci coltellate nel cuore della notte: così è morto Marco Veronese

Collegno (To) – È Marco Veronese la vittima dell’omicidio avvenuto questa notte a Collegno. 39 anni, padre di tre figli, installatore di antifurti. Si scava nel suo passato per capire se ci possa essere un legame con chi questa notte, intorno alle ore 1,30, ha messo fine alla sua vita con dieci fendenti tra via Sabotino e Corso Francia.Qualche testimonianza è stata raccolta dai vicini. C’è chi ha sentito delle urla, ma non ci ha dato troppo peso. Succede spesso nella notte, dicono. Con gruppi di persone che stanno in strada, a bivaccare, a fare casino. C’è anche chi spaccia, aggiungono. E così anche nella cintura di Torino ci si barrica in casa, nell’indifferenza. Non è bastato l’intervento di un passante che lo ha visto ferito a terra e ha subito allertato i soccorsi. Vani i tentativi di riportarlo in vita l’uomo è deceduto poco dopo. Un gesto su cui, al momento, nessuno riesce a dare un senso.Qualche testimonianza è stata raccolta dai vicini. C’è chi ha sentito delle urla, ma non ci ha dato troppo peso. Succede spesso nella notte, dicono. Con gruppi di persone che stanno in strada, a bivaccare, a fare casino. C’è anche chi spaccia, aggiungono. E così anche nella cintura di Torino ci si barrica in casa, nell’indifferenza. Non è bastato l’intervento di un passante che lo ha visto ferito a terra e ha subito allertato i soccorsi. Vani i tentativi di riportarlo in vita l’uomo è deceduto poco dopo. Un gesto su cui, al momento, nessuno riesce a dare un senso.