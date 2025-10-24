Eurolega Basket: sconfitta per l’Olimpia contro Valencia

Milano ( Olimpia Milano – Valencia 100-103) – Non basta una doppia rimonta che ha dell’incredibile all’Olimpia Milano che dal Forum esce con una sconfitta per 100-103 dinanzi a un Valencia che sfiora la beffa nel finale. Un ko che non dà continuità alla ottima prova di Kaunas, ma restituisce una compagine che almeno sul piano nervoso reagisce alle continue difficoltà di queste ultime settimane. Dall’altra parte Valencia mette in mostra il suo ottimo basket per almeno 30′ abbondanti, per poi spegnersi sul più bello e riuscire comunque a piazzare la zampata decisiva sul match. Precipitata a -22 alla metà del terzo periodo, l’Ea7 Emporio Armani sfiora l’impresa: aggancia Valencia ma non riesce poi ad operare il sorpasso decisivo nel finale. L’Olimpia scivola a 2-4 e si allontana dalla zona playoff

Olimpia Milano – Valencia

Parziali: 18-24/ 30-30/ 26-31/ 26-18

Olimpia Milano: Mannion, Ellis 10, Booker 6, Bolmaro 31, Brooks 16, Ricci 13, Guduric 7, Shields 11, Dunston, Sestina 6. Coach Messsina

Valencia: Badio 11, Taylor 6, Reuvers 8, Pradilla 13, De Larrea 4, Lopez- Arostegui, Montero 18, Moore 13, Sako 6, Thompson 16, Costello 8, Nogues. Coach Pedoro Martinez

Arbitro; Belosevic, Silva