Scappa al controllo delle forze dell’ordine su una moto rubata: fermato

Genova – La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 30enne genovese accusato di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. l’uomo è stato anche denunciato per ricettazione. Mercoledì scorso, intorno alle 19:30, una pattuglia è intervenuta in un appartamento in soccorso a una donna il cui ex fidanzato si era presentato alla porta minacciandola e insultandola. All’arrivo degli operatori l’uomo si era già allontanato a bordo di uno scooter che era stato rubato lo scorso 13 Ottobre. Diramata la notizia di ricerca dalla sala operativa, una volante, un’ora dopo, ha intercettato il 30enne a bordo dello scooter, in transito in sopraelevata direzione ponente. Attivati tutti i dispositivi di segnalazione, gli agenti si sono avvicinati al conducente per intimargli ‘alt, ma lui ha accelerato e, cercando di sfuggire al controllo, ha messo in atto una serie di comportamenti pericolosi per sè e per gli altri utenti della strada, che si è concluso con lo scontro con un auto ferma, senza cagionare feriti. L’uomo, portato in Questura e già noto, è risultato essere privo di patente di guida e per tale motivo è stato anche sanzionato ai sensi del codice della strada. A seguito di perquisizione è risultato essere in possesso di una carta di credito ed una carta carburante, entrambe rubate. Lo scooter rubato è stato restituito al proprietario, mentre il 30enne sarà processato per direttissima in mattinata.