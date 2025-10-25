Basket Serie A – Vittoria per la Bertram contro Trapani

Tortona ( Betram Tortona – Trapani Shark 108-100) – Ritorno al Palazzetto dello Sport di Tortona per la Bertram allenata da Mario Fioretti, che accoglie una Trapani Shark imbattuta in campionato con tre vittorie su tre, di cui due in trasferta. Ne esce un sabato sera combattuto, in cui le due squadre alzano il ritmo dopo essersi studiate nel primo quarto. Con il ritorno di Strautins in panchina ma senza minuti di impiego, i Leoni combattono e si portano avanti 53-46 all’intervallo prima di subire il rientro di Trapani nel terzo quarto, con Allen assoluto trascinatore. Il quarto quarto è tutto di capitan Baldasso, che mette a segno tre triple consecutive che consegnano la terza vittoria in campionato (108-100) per la Bertram.
Bertram Tortona – Trapani Shark
Parziali: 19-19/53-46/ 72-74
Tortona: Vital 25, Hubb 10, Gorham 14, Manjon 7, Pecchia 2, Chapman 10, Tandia N.E., Strautins N.E., Baldasso 22, Olejniczak 12, Biligha 2, Riismaa 4. All. Fioretti.
Trapani: Cappelletti 7, Eboua 10, Ford 10, Arcidiacono, Rossato 8, Alibegovic 17, Allen 22, Pugliatti N.E., Petrucelli 10, Sanogo 2, Hurt 1. All. Repesa
Arbitri: Mazzoni di Grosseto, Quarta di Torino, Valzani di Taranto.