Calcio Serie B – Monza in scioltezza contro la Reggiana

Monza ( Monza – Reggiana 3-1) – Con la doppietta di Dany Mota e la prodezza di Izzo il Monza supera 3-1 la Reggiana nella nona giornata di Serie BKT e dopo tre anni centra tre vittorie consecutive, sotto gli occhi del Presidente Lauren Crampsie, presente all’U-Power Stadium insieme a Brandon Berger e Rocco Strazzella. Tutto nel segno del tre, come il minuto in cui i brianzoli sbloccano il punteggio. Ad avviare l’azione è Colpani, che parte da destra e serve bene Keita sul lato opposto, la palla arriva poi a Dany Mota che approfitta del pasticcio della difesa emiliana e mette dentro l’1-0.La Reggiana si salva, inizia a prendere coraggio e al 13’ pareggia col colpo di testa di Novakovich, che svetta sul secondo palo su cross di Rover. A realizzare il 2-1 ci pensa allora Izzo, che al 25’ si traveste da attaccante e segna un grandissimo gol. Il terzo meritatissimo gol del Monza arriva al 43’. Capitan Pessina soffia il pallone a Rover e serve Dany Mota, che avanza e scarica nell’angolino per il 3-1. Doppietta per l’attaccante portoghese che sale a quota 38 reti con la maglia biancorossa.

Monza – Reggiana

Gol : 3’ e 43’ Mota Carvalho (M), 14’ Novakovich (R), 25’ Izzo (M)

Monza: Thiam; Izzo (dal 1’st. Ravanelli), Delli Carri, Carboni (dal 33’st. Lucchesi); Birindelli, Colombo, Pessina (dal 18’st. Obiang), Azzi; Colpani (dal 14’st. Maric), Keita Balde (dal 14’st. Zeroli), Mota Carvalho. In panchina: Pizzignacco, Caprari, Sardo, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Domanico. Allenatore: Paolo Bianco.

Reggiana: Motta; Bonetti, Papetti, Libutti; Marras (dal 1’st. Bozzolan), Bertagnoli, Mendicino (dal 18’st. Charlys), Rover (dal 14’st. Magnani); Lambourde (dal 14’st. Tavsan), Portanova (dal 26’st. Gondo), Novakovich. In panchina: Saro, Enza, Stulac, Vallarelli, Basili, Tripaldelli, Maisterra. Allenatore: Davide Dionigi.

Arbitro: Francesco Fourneau