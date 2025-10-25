Calcio Serie B – Pareggio per la Sampdoria con il Frosinone

Genova ( Sampdoria – Frosinone 0-0) – Partita intensa e dai due volti tra Sampdoria e Frosinone. Termina con un pareggio che consente ai blucerchiati di muovere la classifica, ma la luce in fondo al tunnel sembra ancora lontano. Dopo una partenza aggressiva la squadra di Gregucci e Foti perde smalto e i ciociari prendono in mano le redini del gioco rendendosi pericolosi in più di una circostanza con Calvani e Bracaglia che colpiscono la traversa. Nel finale di tempo arriva anche il goal del vantaggio di Zilli, l’ennesimo in questa stagione su palla inattiva. A inizio ripresa proteste per un rigore concesso e poi negato dal var per un tocco di braccio di Bracaglia, la Samp fatica a reagire e il Frosinone colpisce un’altra traversa con Calò, poi arriva il pareggio di Coda al 68′ che sblocca mentalmente la squadra. Finale incandescente con occasioni per Coda, Çuni e Hadzikadunic e due rigori reclamati.

Sampdoria – Frosinone

Gol: pt 38′ Zilli; st 69’Coda

Sampdoria (3-4-2-1):Ghidotti; Riccio (1′ st Benedetti), Ferrari (38′ st Hadzicadunic), Venuti (16′ st Ricci); Depaoli (29′ pt Ioannou), Henderson, Abildgaard, Cherubini, Giordano; Barak (16′ st Cuni), Coda. In panchina. Ravaglia, Coubis, Vulikic, Bellemo, Conti, Ferri, Narro. All. Foti-Gregucci.

Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono (21′ st J. Oyono), J. Gelli, Calvani, Bracaglia (43′ st Cittadini); Cichella, Calò; Ghedjemis (33′ st Vergani), Koutsoupias, Kvernadze (43′ st Corrado); Zilli (21′ st Raimondo). A disp. Pisseri, Sherri, Grosso, Corrado, Ndow, Raychev, Hegelund, Dixon. All. AlvinI

Arbitro: Turrini