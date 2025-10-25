Calcio Serie B – Poker dello Spezia ad Avellino

Avellino ( Avellino – Spezia 0-4) – Arriva finalmente la prima vittoria stagionale con una rotonda vittoria ai danni dell’Avellino. Primo tempo avaro di occasioni da rete, da segnalare l’espulsione di Palmiero con un rosso diretto che ha permesso allo Spezia di giocare per più di un’ora con l’uomo in più. Iliguri passano al 63′: errore di posizionamento di Palumbo, ne approfitta Nagy che sbuca alle sue spalle e lascia partire un cross perfetto per la testa di Aurelio: pallone alle spalle di un incolpevole Iannarilli. Il raddoppio all ’83’: azione personale devastante di Esposito che, saltati tre avversari, offre un pallone d’oro al neo entrato che, da pochi passi, pur non calciando benissimo fa 0-2 e chiude la contesa. 2′ più tardi: conclusione al volo su disimpegno goffo da parte della retroguardia dell’Avellino e pallone all’incrocio dei pali. Al 90′ poker di Vignali: completamente ferma la difesa dell’Avellino, esce male Iannarilli e l’ex Benevento fa 0-4.

Avellino – Spezia

Gol: st 63′ Aurelio. 83′ Vlahovic, 85′ Vignali, 90’Di Serio

Avellino (3-5-2): 1 Iannarilli; 29 Cancellotti, 44 Simic, 63 Fontanarosa; 2 Missori(76′ Tutino), 39 Besaggio (66′ Russo), 6 Palmiero, 24 Sounas (61’Gyabuaa), 23 Cagnano (46′ Mignani); 14 Biasci (47′ Palumbo), 17 Crespi. In panchina. 30 Daffara, 33 Panico, 58 Enrici, 79 Manzi, 32 Lescano, 21 Armellino. All. Biancolino

Spezia (3-5-2): 1 Sarr; 37 Mateju, 55 Hristov, 15 Jack (88′ Candela); 31 Aurelio(80′ Beruatto), 29 Cassata (46′ Kouda), 5 Esposito, 8 Nagy,37 Vignali; 27 Soleri (72′ Di Serio), 10 Lapadula (80′ Vlahovic). In panchina: 12 Mascardi, 26 Loria, 36 Candelari, 77 Lorenzelli. All. D’Angelo

Arbitro: Perenzoni di Rovereto