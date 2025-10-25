Calcio Serie B – Tiritiello al 93’ evita la sconfitta alla Virtus

Chiavari ( Virtus Entella – Pescara 1-1) – Un gol di Tiritiello al 93’ evita alla Virtus Entella la sconfitta casalinga con il Pescara. I chiavaresi muovono così la classifica, nonostante una prova non particolarmente brillante. Chiappella sceglie lo stesso undici che il 17 ottobre aveva iniziato la partita con la Sampdoria, ma l’intensità questa volta è diversa. I ritmi sono bassi, il Pescara controlla e sfiora il gol su punizione al 26’, con Dagasso che dal limite colpisce la traversa.Nella ripresa la musica è la stessa. I chiavaresi hanno qualche buona occasione, ma non sfondano. È così il Pescara a passare in vantaggio al 73’: il gol dalla destra di Dagasso è con il contagiri e il colpo di testa di Di Nardo, libero nel cuore dell’area, non dà scampo a Colombi. La Virtus Entella reagisce, ma la porta del Pescara sembra stregata. Fino al 93’, quando si accende una mischia furibonda nell’area ospite, che risolve Tiritiello, al quarto gol della stagione.

Virtus Entella – Pescara

Gol: st 73′ Di Nardo, 93′ Tiritiello

Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Parodi (85′ Boccadamo), Tiritiello, Marconi; Mezzoni (67′ Bariti), Franzoni, Nichetti (80′ Dalla Vecchia), Karic, Di Mario; Fumagalli (80′ Ankeye), Debenedetti (67′ Russo). All. Chiappella

Pescara (3-4-2-1): Desplanches; Corbo, Brosco, Capellini; Letizia (84′ Gravillon), Dagasso, Squizzato, Corazza (91′ Giannini); Valzania (84′ Graziani), Meazzi (71′ Caligara); Di Nardo (84′ Okwonkwo). All. Vivarini.

Arbitro: Mucera