Calcio Serie C – Goleada e terza vittoria consecutiva per l’Atalanta U23

Caravaggio ( Atalanta U23 – Az Picerno 6-2) – La baby Dea ha messo il turbo. Tre vittorie consecutive, nove punti consecutivi per ribaltare la classifica e risalire dalla zona play out alla metà con 14 punti e un gioco convincente ed efficace. Dopo aver vinto a Cosenza, e in casa con il Trapani, la squadra di Bocchetti ha sfruttato nuovamente il fattore campo del Comunale di Caravaggio per travolgere per 6-2 un Picerno in crisi, che però nel primo tempo ha messo in difficoltà i nerazzurri, subito in vantaggio 2-0 con Misitano e Manzoni, segnando due gol, per poi arroccarsi in un buon bunker difensivo. Scardinato nella ripresa dal talento del non ancora 20enne bergamasco-brasiliano Dominik Vavassori che, con una doppietta, ha riportato l’Atalanta avanti di due gol prima della tombale rete del 5-2 ancora di Misitano e del sigillo finale di Riccio.

Atalanta U23 – Az Picerno

Gol: pt 11′ Misitano, 18’Manzoni, 19’Santaniello, 27’Veltri; st 54’Vavassori, 62’Vavassori, 77’Misitano, 90’Riccio.

Atalanta U23 (3-5-2):Vismara; Guerini (78’ Berto), Comi, Navarro; Steffanoni (84’ Idele), Pounga (46’ Riccio), Levak, Ghislandi; Manzoni (84’ Lonardo); Misitano (78’ Cissé), Vavassori. In panchina.: Torriani, Sassi, Plaia, Simonetto, Tornaghi, Colombo, Fiogbe, Mencaraglia, Camara. All.: Salvatore Bocchetti.

Az Picerno (4-2-3-1): Summa; Frison, Veltri (67’ Salvo), Granata, Pistolesi; Marino, Pugliese (78’ Djibril); Energe (56’ Petito), Boci (56’ Abreu), Esposito (67’ Santarcangelo); Santaniello. In panchina .: Esposito, Cortese,Perri, Maiorino, Vimercati, Ragone, Cardoni. All.: Valerio Bertotto.

Arbitro: Tropiano di Bari