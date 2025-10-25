Calcio Serie C – Quinta sconfitta consecutiva per la Juventus U23

Alessandria ( Juventus U23 – Pontedera 0-1)- Il Pontedera espugna il Moccagatta di Alessandria superando la Juventus Next Gen per 0-1. Nella ripresa i Bianconeri hanno cercato di rimontare, passando al 4-2-3-1, schierando tutti gli elementi offensivi non riuscendo mai però a rendersi pericolosa. Anzi sono stati gli ospiti a sfiorare il raddoppio. I toscani tornano a vincere dopo sette mesi in trasferta mettendosi alle spalle un momento difficile Raggiungono quota 1- superando il Livorno in classifica. Per la Juventus Next Gen c’è il secondo stop consecutivo e la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Il gol che decide la sfida al 38′: azione iniziata da Ladinetti abile a trovare la sponda di Andolfi e a premiare la sovrapposizione di Migliardi. Il suo destro da lunga distanza imparabile per Mangiapoco.

Juventus U23 – Pontedera

Gol; 38’Migliardi

Juventus U23 (3-4-2-1): Mangiapoco S., Turicchia R. (dal 1′ st Turco S.), Scaglia F., Rouhi J. (dal 31′ st Deme S.), Savio F. (dal 1′ st Amaradio L.), Faticanti G., Makiobo G. (dal 24′ pt Owusu A.), Pagnucco F. (dal 19′ st Puczka D.), Anghele L., Vacca A., Pugno D.. In panchina: Amaradio L., Brugarello M., Bruno L., Crapisto F., Deme S., Gil J., Martinez B., Ngana V., Owusu A., Perotti C., Scaglia S., Turco S., van Aarle S.All. Brambilla

Pontedera (4-3-2-1): Biagini V., Perretta G., Corradini F., Pretato M., Migliardi F., Faggi F. (dal 41′ st Cerretti C.), Manfredonia M., Ladinetti R., Vitali P., Andolfi T. (dal 30′ st Ianesi S.), Nabian H.. In panchina : Bassanini R., Beghetto L., Cerretti C., Coviello A., Gueye O., Ianesi S., Milazzo S., Paolieri L., Pietrelli R., Polizzi M., Strada N., Tempre M., Vannucchi T. All. Menichini.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza