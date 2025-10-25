Notte di paura per due quindicenni: minacciati con un coltello e derubati

Chieri (To) – Notte di paura per due quindicenni chieresi, vittime di una violenta rapina consumata nelle prime ore di Domenica . I Carabinieri della Compagnia di Chieri hanno arrestato in flagranza di reato un diciottenne di origine ivoriana, gravemente indiziato di rapina aggravata in concorso. Il suo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è tutt’ora ricercato. Secondo quanto ricostruito, i due adolescenti si trovavano in strada per chiacchierare quando sono stati avvicinati da due giovani con la scusa di chiedere una sigaretta. Alla risposta negativa, la situazione è rapidamente degenerata: il diciottenne avrebbe afferrato per il bavero uno dei ragazzi, puntandogli un coltello all’altezza dell’addome per poi strappargli il giubbotto e costringerlo a consegnarli il portafoglio. Nel frattempo il complice avrebbe minacciato l’altro ragazzo, facendosi consegnare il cellulare. Dopo il colpo, i due rapinatori si sono dati alla fuga a bordo di un monopattino elettrico in direzione Pino Torinese. L’allarme, lanciato dal padre di una delle due vittime, ha permesso ai Carabinieri di intercettare i fuggitivi in pochi minuti. Alla vista delle pattuglie i due hanno tentato di scappare: il diciottenne è stato bloccato dopo un breve inseguimento, mentre il complice si è dileguato nei campi che costeggiano corso Torino. Durante le operazioni, i militari hanno recuperato il cellulare sottratto a uno dei giovani e lo hanno restituito al legittimo proprietario. Il monopattino utilizzato per la fuga è stato sottoposto a sequestro. Il giovane arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e dovrà rispondere di reato di rapina aggravata in concorso. Proseguono le ricerche del complice, che al momento della fuga indossava il giubbotto rubato a una della vittime.