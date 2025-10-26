Basket Serie A – Torna al successo al Forum l’Olimpia

Milano ( Ea7 Emporio Armani Milano – Reyer Venezia 101-88) – Un mese dopo aver sollevato la Supercoppa sul parquet del Forum, l’Ea7 torna al successo ad Assago superando L’Umana Reyer Venezia per 101-88, nel big-match della quarta giornata di Campionato. Brooks, Booker e Shields realizzano 23 punti a testa, decisivo il terzo periodo da 32 punti e il break di 10-4 in avvio di quarto. Battuta all’esordio con Tortona. Battuta in Eurolega da Monaco e Valencia. Poi tante partite giocate lontane dal Forum, mai così vuoto nel passato recente come ora, raffreddato da un grave periodo di disaffezione del pubblico nei confronti di una squadra che fatica ancora a scaldare cuori e anime. l successo nel big-match sulla Reyer matura in una partita di blanda intensità difensiva generale, che stona con la qualità diffusa di entrambe le squadre. Si gioca un basket leggero, con prime linee saltate facilmente, percentuali alte dall’arco e tanta pigrizia negli aiuti e rotazioni.

Ea7 Emporio Armani Milano – Reyer Venezia

Parziali: 30-17/30-32/32-23/19-16

Ea7 Emporio Armani: Mannion, Ellis 2, Booker 23, Tonut 2, Bolmaro 6, Brooks 23, Ricci 9, Flaccadori, Guduric 9, Shields 23, Totè, Dunston 4. Coach Messina

Reyer Venezia: Tessitori 2, Cole 11, Horton 2, Lever 3, De Nicolao, Candi 10, Bowman 15, Wheatle 4, Nikolic 6, Parks 14, Wiltjer 10, Valentine 9. Coach Spahjia

Arbitri: Baldini, Cassina