Basket Serie B interregionale: Derthona Lab su misura contro la Nervianese

Tortona ( Gulliver Tortona – Nervianese 82-80) –

Vittoria interna per il Gulliver Supermercati Derthona, nella quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale della Conference Nord Girone B. I Leoni vincono in volata su Nerviano, dopo un importante terzo quarto. Al Pala Camagna di Tortona ad avere la meglio dopo una partita combattuta è il Derthona. Dopo un primo quarto in difficoltà per i Leoni che si fanno riprende il gap iniziale dai lombardi concedendo canestri facili. La squadra bianconera nonostante diversi errori in fase difensiva rimane sempre aggrappato al punteggio andando negli spogliatoi sul 43-48 in favore degli ospiti. Nel terzo quarto la storia cambia la tripla di Bellinaso che sigla il 13-3 di parziale permette al Derthona di prendere il vantaggio (58-57 al 25’). Dopo cinque minuti di botta – risposta delle squadre, i leoni danno un primo strappo al match portandosi sul +6. La reazione lombarda non si fa però attendere mettendo in discussione la gara. Gli ultimi 90 secondi del match sono infuocati con una lotteria ai liberi. Le squadre in equilibrio totale (78-78), il due su due ai liberi di Josovic da ossigeno al Derthona che intravede la fine. Nerviano tenta il pareggio ma una super stoppata di Coulibaly nega il canestro a Tapparo. Taverna risponde ai liberi di Airaghi, con un uno su due siglando il +2 per Tortona a 8 secondi dal termine concedendo ai lombardi l’ultima azione. Nerviano non segna e il Gulliver conquista un’importantissima vittoria, la seconda in campionato andando a quota 4 punti.

Gulliver Tortona – Nervianese

Parziali: 20-26/ 43-48/ 67-63/ 82-80

Gulliver Tortona: Di Meo 11, Fogliato 4,Bottelli 13, Bresciani 2, Borasi, Yally, Wilkinson, Bellinaso 14, Coulibaly 14, Solazzi 2, Josovic 18, Taverna 4. Coach Talpo

Nervianese; Cemmi 10, Bonavida 21, Bonacci, Goodman 4, Bianchi 4, Peri 8, Montanari 12, Grillo, Manganotti 2, Airaghi 9, Tapparo 10. Coach Barbarossa