Basket Serie B interregionale – La Junior Casale piega Don Bosco Crocetta l

Casale Monferrato ( Juniro Casale – Don Bosco Crocetta 69-65) – Torna alla Vittoria la Junior Casale nel Campionato di Serie B interregionale. Nell’anticipo della quarta giornata, Ruiu e compagni hanno superato al Palaferraris il Crocetta Torino per 69-65. Partita equilibrata in cui la Junior prevale sempre di uno- due punti per poi allungare nel finale e vincere la partita. Altra prova d’orgoglio della Junior che in casa è sempre un cliente ostico.

Junior Casale – Don Bosco Crocetta

Parziali: 20-15/ 19-17/ 9-16/ 21-17

Junior Casale: Alberione, Avonto, Azzano, Bertaina, Bertana, Buscaldi, Comin, De Ros, Francione, Galdiolo, Leuzzi, Raiteri, Ravioli, Ruiu, Sirchia. Coach Deguovanni

Don Bosco Crocetta: Andreutti, Berrino, Braga, Cellino, Cian, Coti, Hida, Lachello, Minnucci, Okoro, Randazzo, Rosso, Trigiani, Villar. Coach: Marino.