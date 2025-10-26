Calcio Eccellenza – Settima vittoria su otto partite per l’Alessandria

Alessandria ( Alessandria – Giovanile Centallo 2-1) – Torna alla vittoria l’Alessandria dopo lo stop di Domenica scorsa a Villafranca d’Asti. Partita che si è aperta dopo la rete del vantaggio dei Grigi, a cui ha risposto dopo pochi minuti il Centallo. Nel secondo tempo la squadra di Merlo alza i giri del motore e dopo svariate occasioni trova la rete del vantaggio. Un Moccagatta gremito ha spinto fino all’ultimo i Grigi che hanno conquistato la settima vittoria su otto partite giocate. I Grigi passano al 19′: Piana serve al centro Diop che da appena dentro l’area tira di precisione alla sinistra del portiere battendolo. Dopo pochi giri di orologio il pareggio del Centallo: lanciato in profondità Poppa si trova davanti a Menino e lo batte con un destro preciso. Al 63′ il gol della vittoria: sugli sviluppi di un corner colpisce Diop di testa e segna, secondo gol per lui. Prossimo appuntamento contro la Pro Dronero in trasferta Domenica prossima.

Alessandria – Giovanile Centallo

Gol: pt 19′ Diop, 24′ Poppa; st 63′ Diop

Alessandria: 1 Menino, 4 Morganti (57′ Cociobanou), 5 Tos, 6 Cesaretti, 7 Picone (79′ Grandoni), 8 Nicco, 9 Diop, 11 Piana (87′ Cargiolli), 18 Pellegrini (90′ Merlo), 20 Boveri, 24 Cirio. In panchina: 22 Colla, 3 Laureana, 16 Straneo, 17 Robbia, 23 Costanzo. All. Merlo

Giovanile Centallo: 12 Guardalben, 11 Menon, 3 Bedino, 21 Vallati (75′ Valleriani), 2 Beshku, 6 Mozzone, 17 Monge, 15 Magnino (85′ Minino), 9 Dalmasso, 14 Massaro (60′ De Souza) 19 Poppa (78′ Giraudo). In panchina. 1 Bellucci, 13 Bonetto, 5 Decolombi, 8 Rocca, 18 Ceta. All. Sacco

Arbitro: Raimondo di Taranto