Calcio Serie A – Altra sconfitta per la Juve: vince la Lazio 1-0

Roma ( Lazio – Juventus 1-0 ) – Non riesce a rialzare la testa la Juventus che subisce la terza sconfitta consecutiva tra Campionato e Coppe. Nel finale la Juventus prova il tutto per tutto inserendo quattro punte ma il risultato non cambia. Decide la sfida la rete di Basic che tira da lontano e , complice una deviazione di Gatti , mette fuori causa il portiere con la palla che entra. La Lazio ha meritato la vittoria sul piano del gioco ma ha subito le iniziative della Juve nel finale di partita. Ora per la Juve è arrivato il momento di trovare un risultato utile che le permetta di uscire dalle sabbie mobili.

Lazio – Juventus

Gol: pt 9′ Basic

Lazio (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari (54′ Pellegrini), 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 32 Cataldi, 26 Basic ( 68′ Vecino); 18 Isaksen (83′ Noslin), 19 Dia (82′ Pedro), 10 Zaccagni. In panchina: 35 Mandas, 55 Furlanetto, 4 Patric, 21 Belahyane, 23 Hysaj, 25 Provstgaard All. Sarri

Juventus (3-5-2): 1 Perin; 6 Kelly, 4 Gatti (85’J.Mario) , 15 Kalulu; 27 Cambiaso (46′ Yildiz), 22 Mckennie ( 78′ Openda), 5 Locatelli, 8 Koopmaoners (66′ Thuram), 7 Conceicao; 30 David (66′ Kostic) , 9 Vlahovic. In panchina 16 Di Gregorio, 43 Fuscaldo, 11 Zhegrova, 17 Adzic, 21 Miretti, 24 Rugano. All. Tudor

Arbitro: Colombo