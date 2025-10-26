Calcio Serie A – Finisce in parità tra Cremonese e Atalanta

Cremona ( Cremonese – Atalanta 1-1) – L’ottava giornata non riporta la vittoria all’Atalanta, che resta a secco di successi dopo un mese da quell’esultanza contro il Torino. La Dea rischia grosso contro la Cremonese, che si rende pericolosa a più riprese e passa con la prima rete italiana di Jamie Vardy (78′), ma si salva in rimonta. Ci pensa Brescianini a pareggiare i conti e siglare l’1-1 all’84’, evitando il primo ko stagionale. Quarto pari di fila per Juric, che sale a 12 punti.
Cremonese – Atalanta
Gol: st 33’ Vardy, 39’Brescianini
Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye (dal 16′ st Bianchetti); Barbieri, Zerbin (dal 40′ st Vazquez), Vandeputte, Payero (dal 28′ st Folino), Floriani Mussolini; Vardy, Sanabria (dal 1′ st Sarmiento). All.: Nicola.
Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, De Roon (dal 37′ st Sulemana), Bellanova, Ederson, Pasalic (dal 37′ st Brescianini), Zalewski; De Ketelaere (dal 13′ st Samardzic), Lookman; Krstovic (dal 13′ st Scamacca). All.: Juric.