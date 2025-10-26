Calcio Serie A – Il Toro vince in rimonta sul Genoa

Torino ( Torino – Genoa 2-1) – Il Torino batte il Genoa 2-1 in rimonta e conquista tre punti importantissimi. Thorsby illude i Grifoni, poi rimonta granata firmata dall’autorete di Sabelli e il gol di Maripan. Ad un soffio dalla fine Paleari prodigioso in due occasioni , 7 punti nelle ultime tre gare per Baroni, periodo nero per i liguri. All’8 gli ospiti si portano in vantaggio: Ekhator va al cross dalla destra, con Aslaani che prova ad intervenire ma di fatto serve Thorsby, il 2 Rossoblù non sbaglia a due passi da Paleari. Al 65′ pareggio del Toro: Pedersen avanza sulla destra e tenta il suggerimento in area per Adams, Sabelli, nel tentativo di anticiparlo, deposita il pallone nella sua porta. A tempo scaduto il gol vittoria: calcio d’angolo battuto da Lazaro, Maripan a centro area prende la palla di collo al volo e la scarica sotto la traversa.

Torino – Genoa

Gol: pt 8′ Thorsby; st 65′ Sabelli aut, 90′ Maripan

Torino (3-5-2): 1 Paleari; 61 Tameze, 13 Maripan, 23 Coco; 16 Pedersen, 22 Casadei, 21 Asslani (63′ Ismajli), 10 Vlasic (62′ Ngonge), 32 Biraghi (61′ Lazaro), 18 Simeone (83′ Zapata), 19 Adams (73′ Gineitis). In panchina: 5 Masina, 6 IIkhan, 7 Aboukhlal, 21 Dembelè, 71 Popa, 72 Siviero, 92 Nije. All. Baroni

Genoa (4-2-3-1): 1 Leali; 77 Ellertsson, 22 Vasquez, 5 Ostigard, 20 Sabelli (78′ Cornet); 32 Frendrup (77′ Onana), 73 Masini; 2 Thorsby (88′ Vitinha), 17 Malinovskyi (87′ Colombo), 15 Norton – Cuffy; 21 Ekhator (64′ Ekuban). In panchina: 3 Martin, 10 Messias, 11 Gronabaek, 23 Carboni, 30 Cuenca, 31 Siegrist, 34 Otoa, 39 Sommariva, 40 Fini, 76 Venturino . All Vieira

Arbitro: Bonacina