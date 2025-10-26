Calcio Serie C – La Pro supera per 2-0 la Pergolettese

Vercelli ( Pro Vercelli – Pergolettese 2-0) – Ritrova la vittoria dopo due giornate a secco la Pro Vercelli che batte per 2-0 la Pergolettese al Piola. Nonostante l’infortunio di Comi, la Pro si dimostra più squadra nel portare a casa tre punti. Decidono le reti di Sow e Akpa Akpro. La Pro Vercelli trova il vantaggio al 23′: cross dalla destra e colpo di testa di Sow che non lascia scampo al portiere. Il raddoppio al 71′: Akpa Akpro tira da fuori area di controbalzo e batte Doldi. La Pro conquista la vittoria grazie alla superiorità nel gioco di squadra, crea molto e concretizza in due circostanze. Il prossimo impegno vedrà la Pro impegnata in coppa contro il Vicenza Mercoledì.

Pro Vercelli – Pergolettese

Gol: pt 23′ Sow; st 71′ Akpra Akpro

Pro Vercelli (4-3-3): 97 Livieri ( 46′ Passador); 18 Piran (69′ Clemente), 5 Marchetti, 3 Coccolo, 19 Furno ( 80′ Carosso); 8 Burruano (80′ Ronchi), 4 El Bouchataoui, 14 Iotti; 92 Akpa Akpro, 26 Comi, 21 Sow. In panchina: 12 Lancelotti, 7 Mallahi, 10 Rutigliano, 20 Tarantola, 24 Emmanuello, 29 Pino, 78 Anton. All. Santoni

Pergolettese (4-3-3): 22 Doldi; 3 Antolini ( 62′ Pessolani), 14 Lambrughi, 13 Benvenuto, 27 Aidoo; 32 Di Gesù (53′ Tremolada), 6 Dore (77′ Sartori), 21 Careccia; 10 Ferrandino, 11 Corti, 7 Tomaselli ( 79′ Pala). In panchina: 1 Cordaro, 12 Finardi, 15 Stante, 30 Pepa, 72 Padalino, 76 Roversi. All. Curioni

Arbitro: Mazzer di Conegliano