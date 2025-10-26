Calcio serie C – Un punto a testa tra Giana e Alcione

Gorgonzola ( Giana Erminio – Alcione Milano 1-1) – Si dividono la posta in palio Giana Erminio e Alcione Milano terminando il confronto sull’1-1. Passano in vantaggio i padroni di casa, salvo poi essere raggiunti sul finale del primo tempo dall’Alcione. Il vantaggio Giana porta la firma di Lamesta al 28′: Nucifero va al centro per il numero dieci, bravo di prima intenzione a concludere sul secondo palo. Il pareggio nel finale del primo tempo: calcio di rigore per un contatto in area: della battuta si incarica Marconi che spiazza il portiere. Nel secondo tempo tanto agonismo e poche occasioni da rete, due tentativi dell’Alcione e uno della Giana.

Giana Erminio – Alcione Milano

Gol: pt 28′ Lamesta, 45′ Marconi.

Giana Erminio (3-5-2): 1 Zenti; 26 Previtali, 6 Ferri, 27 Alborghetti; 33 Albertini (72′ Ruffini), 7 Pinto ( 82′ Renda), 14 Marotta, 3 Nucifero ( 73′ Lischetti), 5 Berretta (83′ Vitale); 10 Lamesta, 9 Akammadu ( 56′ Capelli). In panchina: 22 Mazza, 4 Piazza, 13 Colombara, 19 Duca, 23 Occhipinti, 97 Gabbiani. All. Espinal

Alcione Milano (4-3-1-2): 22 Agazzi; 73 Scuderi, 5 Miculi (78′ Giorgeschi), 6 Ciappellano, 25 Pirola; 18 Lopes, 23 Galli ( 36′ Bright), 8 Muroni ( 79′ Rebaudo); 10 Pitou ( 46′ Renault); 11 Morselli ( 46′ Samele), 31 Marconi. In panchina: 1 Cecchini, 3 Chierichetti, 16 Lanzi, 21 Oliveri, 27 Lione, 81 Gallazzi, 94 Bertolotti. All. Cusatis

Arbitro: Bortolussi