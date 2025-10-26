Calcio Serie C – Un punto per il Bra che muove la classifica

Sestri Levante ( Bra – Vis Pesaro 0-0) – Termina a reti inviolate la sfida tra Bra e Vis Pesaro. Un pareggio che dà comunque fiducia alla squadra di Nisticò, mentre lascia un pò di amaro in bocca alla squadra di Stellone, che, dopo aver sofferto nel primo tempo, ha provato a fare la partita nella ripresa senza trovare il gol. Il Bra porta a casa un punto utile per muovere la classifica, che la vede terz’ultima a quota 7 punti. Partita priva di vere occasioni da rete: prima ci prova Nesci da fuori poi è il turno di Minaj che salta due uomini e davanti al portiere conclude alto. Nel secondo tempo squadre molto chiuse e attente a non prendere ripartenze, la Vis difende con ordine mentre il Bra fa girare il pallone in cerca di un buco. Nonostante il gioco intenso non ci sono gol e finisce 0-0

Bra – Vis Pesaro 0-0

Bra (3-4-2-1): 1 Franzini; 31 De Santis ( 85′ Rottensteiner), 6 Sganzerla, 17 Fiordaliso; 55 Nesci, 8 Tuzza, 77 Brambilla (81′ Chiabotto), 10 Pautassi; 29 Maressa (81′ Lionetti), 11 Sinani; 21 Minaj (58′ La Marca). In panchina: 4 Cannistra, 22 Renzetti, 9 Di Biase, 20 Morleo, 28 Dimatteo, 36 Rabuffi, 72 Cucciniello, 25 Corsi, 29 Maressa. All. Nisticò

Vis Pesaro (3-5-1-1): 1 Pozzi; 4 Bove, 13 Primasso, 15 Ceccacci; 21 Vezzoni, 55 Mariani (46′ Stabile), 7 Pucciarelli, 24 Berengo ( 71′ Ascione), 3 Zoia; 10 Di Paola; 14 Jallow. In panchina: 16 Guardone, 22 Fratti, 5 Tonucci, 30 Beghetto, 72 Franchetti, 8 Nina, 23 Forte, 99 Ventre. All. Stellone

Arbitro: Galiffi di Alghero