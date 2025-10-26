Volley B1 – Tris di vittorie per l’Acrobatica: battuta Novara 3-0

Alessandria ( Acrobatica Volley – Issa Novara 3-0) – In un Palacima colmo di spettatori l’Alessandria Volley batte Issa Novara e guadagna il primato in classifica in B1. Serata perfetta per l’Acrobatica che con i parziali di 25-19/25-23/ 25-18 prevale su Novara e prepara la prossima sfida in trasferta in Sardegna. Due anni fa proprio le Novaresi avevano prevalso nella finale playoff per la B1, oggi la musica è cambiata. Soddisfazione generale sia per lo staff che per il presidente Andrea La Rosa.

Acrobatica Volley – Issa Novara

Parziali: 25-19/25-23/ 25-18

Acrobatica Volley: 5 Balboni, 19 Manni, 4 E. Marku, 9 R. Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano

Issa Novara: 12 Ivaldi, 24 Vicario, 10 Prinetti, 2 Guatteo, 8 Baldi, 11 Bocchino, 15 Caputi, 17 Ndoci, 1 Diagne, 5 Nagy, 9 Neffati, 3 Mellere, 13 Mancuso. Coach. Adami