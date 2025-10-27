Basket Serie B – Non riesce più a vincere il Monferrato Basket, sconfitto anche da Montecatini

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Gema Montecatini 60-82) – Troppo forte la Gema Montecatini. La Novipiù Monferrato Basket cede il passo contro la formazione toscana al PalaEnergica Paolo Ferraris 60-82, una delle squadre meglio allestite di questo campionato e fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie B Nazionale. De segnalare in casa rossoblu l’esordio del nuovo acquisto, l’esterno argentino Tomás Zanzottera, arrivato in settimana a rinforzare il roster di coach Corbani.
Monferrato Basket – Gema Montecatini
Parziali: (11-23; 29-40; 41-63)
Monferrato Basket: Zanzottera 13, Rupil 11, Marcucci 9, Caglio 7, Basta 6, Dia 6, Guerra 4, Martinoni 2, Zangheri 2, Osagie, Flueras, Mossi n.e. All.: F. Corbani
Gene Montecatini: Jackson 17, Vedovato 13, Burini 12, Bargnesi 12, Strautmanis 10, Passoni 10, Acunzo 4, D’Alessandro 2, Fratto 2, Del Vigna, Gulini n.e All.: M. Andreazza