Botte durante una partita del campionato U18

Castellazzo Bormida ( Al) – Brutto episodio durante una partita del campionato U18: una rissa con tre giovani all’ Ospedale alle fine dello scontro. E’ accaduto Domenica mattina, nella gara tra Castellazzo e Rapid Torino. A pochi minuti dalla fine della gara, un giocatore che era stato espulso ha colpito un ragazzo dell’altra squadra. Da lì è partita la violenza contro un giocatore torinese, colpito più volte alla testa. Per ricostruire l’accaduto sono intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto diverse deposizioni. Due giocatori del Rapid hanno passato la notte in Ospedale sotto osservazione, uno è stato solo visitato.