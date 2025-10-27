Calcio Serie C – Sconfitta interna per l’Inter U23 contro il Cittadella

Monza ( Inter U23 – Cittadella 0-1) – Sconfitta interna per l’Inter U23 che si arrende al Cittadella per 0-1. L’Inter U23 non dà continuità alle sfide precedenti soprattutto sul piano del gioco, poche occasioni create e qualche errore di troppo. La rete che decide la partita e’ di Salvi al 73’: dopo l’angolo battuto, Vita pennella il pallone rasoterra sul secondo palo dove arriva l’accorrente Salvi, Calligaris a vuoto e 0-1. Provano a reagire i padroni di casa senza però trovare la rete del pareggio.
Inter U23 – Cittadella
Gol: st 73’ Salvi
Inter U23 (3-5-1-1) : 91 Calligaris; 15 Stante (88’ Iddrissou), 19 Prestia, 6 Maye; 2 Avitabile ( 75’Topalovic), 37 Kaczmanovic, 8 Fiordilino ( 75’Berenbruch), 10 Kamate, 3 Cocchi; 90 Lavelli ( 65’Agbonifo); 20 La Gumina. In panchina. 1 Melgrati, 12 Raimondi, 5 Alexiou, 23 Zarate, 25 David, 26 Garonetti, 39 Mosconi. All. Vecchi
Cittadella (3-5-2): 69 Zanellati; 44 Gatti (46’Cecchetti), 55 Redolfi, 2 Salvi ( 88’Pavan); 8 Amatucci, 5 Barberis ( 68’Verna), 14 Crialese, 30 De Zen ( 75’D’Alessio); 21 Rabbia ( 88’ Bunino), 99 Castelli. In panchina. 45 Cardinali, 17 Gaddini, 23 Egharevba, 28 Rizza, 77 Ihnatov, 91 Falcinelli. All. Iori
Arbitro: Rossini di Torino