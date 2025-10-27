Calcio Serie D – Vittoria esterna per il Derthona a Biella

Biella ( Biellese – Derthona 0-2) – Vittoria esterna per il Derthona che Domenica ha espugnato lo stadio Pozzo – La Marmora superando i padroni di casa della Biellese. Tre punti preziosi per la squadra di mister Buttu che sale così in classifica a quota 11 punti mentre la Birllese rimane ferma a quota 15. Partono con il piglio giusto gli ospiti con la conclusione di La Cava deviata in corner da Vergna, mentre la Biellese risponde con Naamad che va vicino al vantaggio intorno alla mezz’ora, ma il numero 27 ben servito da Beltrame si fa ipnotizzare da Cizza. Al 40’ il Derthona passa: cross dalla destra di Nobile e deviazione vincente di Buongiorno. Tre minuti dopo il raddoppio: break del giovane Perez a centrocampo, la palla arriva a Scalzi che dal limite mette la palla sotto l’incrocio dei pali.
Biellese – Derthona
Gol: pt 40’ Buongiorno, 43’ Scalzi
Biellese: 1 Vergna, 3 Facchetti (46’ Artiglia) 4 Coletta, 10 Beltrame, 14 Brancato (67’Capellupo), 18 Romairone, 23 Finizio, 27 Naamad, 30 Gila ( 88’Di Cesare) , 33 Pavan, 95 Graziano. In panchina: 12 Cordero, 6 Gaida, 20 De Mori, 21 Velcani, 47 Bevilacqua, 72 Madiq. All. Prina
Derthona: 22 Cizza, 5 Daffonchio, 7 La Cava (45’ Taverna), 9 Buongiorno ( 67’Disegni), 18 Perez ( 55’ Marcaletti), 19 Gilli, 21 Arcidiacono, 23 Nobile ( 67’Robotti), 24 Gerbino, 27 Scalzi ( 67’Farrauto), 30 De Simone. In panchina: 1 Mandrino, 20 Patti, 28 Tocila, 29 Nani. All. Buttu
Arbitro: Zantedeschi di Verona