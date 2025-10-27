Calcio Serie D – Vittoria in rimonta per la Valenzana Mado contro Club Milano

Valenza ( Valenzana Mado – Club Milano 2-1) – Vittoria in rimonta per la Valenzana Mado che Domenica ha superato tra le mura amiche il Club Milano. Altri tre punti in cascina per la squadra di Pellegrini che sale così a quota 15 punti in classifica mentre i Biancorossi rimangono fermi a quota 5 all’ultimo posto. Prova ad imporre il proprio gioco la Valenzana, passano però gli ospiti al 36’: corner corto con Goffi che mette in mezzo per Kane che supera Canegallo. Nella ripresa al 7’ il pareggio della Valenzana: Montini trova la deviazione vincente su corner battuto da Greco. Al 16’i Rossoblù ribaltano il match: Dioh di testa prolunga per Ciliberto che trova il gol del 2-1
Valenzana – Club Milano
Gol: pt 36’ Kane; st 52’ Montini, 61 Ciliberto
Valenzana: 12 Canegallo, 3 Ceccarini, 5 Saidi, 6 Dioh, 7 Greco ( 37’st Ciletta), 8 Maione ( 37’st Toniato), 10 Doria (44’ Ciliberto), 8 Montini, 23 Venneri, 27 Manasiev, 28 West. In panchina: 22 Losa, 4 Chelli, 14 Torre, 15 Ragni, 20 Massaro, 29 Megna. All.Pellegrini
Club Milano: 1 Taliento, 2 Busato ( 35’st Autiero), 3 Pozzi ( 35’st Vedovati), 4 Restelli, 5 Bernacchi, 6 Oliva, 7 Dell’Acqua, 8 Tonon ( 25’st Kane), 9 Di Nella ( 45’st Mangiameli), 10 Goffi, 11 Ientile ( 38’st Rankovic). In panchina. 12 Dieci, 14 Magrini, 15 Di Coste, 16 Rigo. All.Scavo
Arbitro: Elia di Ostia Lido