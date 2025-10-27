Due giovani accoltellati stanotte in centro a Milano: uno lotta fra la vita e la morte

Milano – Due giovani di 17 e 18 anni sono stati accoltellati questa notte dopo le 2 fra parco Sempione e la Triennale a Milano. Sul posto sono arrivati polizia e sanitari. Il diciottenne italiano ferito al bacino e sotto all’orecchio, portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, è stato subito operato ed ora è ricoverato, in prognosi riservata, in attesa di altri interventi. L’altro, egiziano di 17 anni, è stato invece ferito alla testa ed è stato portato in codice verdi al Fatebenefratelli. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati aggrediti da un gruppetto di giovani nordafricani. I due ragazzi accoltellati erano con un gruppo di amiche ed amici, quando hanno incrociato vicino all’Arco della Pace l’altro gruppo che non conoscevano. Non si sa cosa abbia fatto scattare la violenza, comunque ragioni futili, secondo le prime informazioni, non legate a droga, a rapina o apprezzamenti a una ragazza. Probabilmente uno sguardo sbagliato o un commento di troppo. Il gruppo se l’è presa prima con il diciassettenne, che è stato ferito alla testa in modo lieve, e in un secondo momento invece, arrivati in via Milton, strada che costeggia la recinzione del parco Sempione, con il diciottenne, che ha avuto la peggio ed è stato colpito al bacino e sotto l’orecchio. La squadra mobile, che ha identificato sette o otto giovani del gruppo di amici dei due accoltellati, sta ora raccogliendo testimonianze e tutte le immagini delle telecamere della zona e valutando le segnalazioni di focolai di risse o di qualche esagitato per arrivare agli aggressori.