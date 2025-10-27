Escursionista si perde sulle montagne del Cuneese

Valdieri (CN) – Sono partite ieri sera le ricerche di un escursionista disperso nella zona del monte Matto, nel territorio di Valdieri (Cuneo), in valle Gesso. Secondo le prime informazioni, sarebbe partito alla mattina con l’intenzione di salire la montagna lungo il versante est. Al momento è impegnato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte per il trasporto in quota delle squadre. Collaborano il Soccorso alpino e speleologico piemontese, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.