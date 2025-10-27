In arrivo oltre 1.100 infermieri negli ospedali del Piemonte

Torino – Sono 1.121 gli infermieri inseriti nella graduatoria finale del concorso bandito nel maggio scorso da Azienda Zero e pronti a essere assunti nei prossimi mesi in base ai fabbisogni delle Aziende sanitarie locali. «Negli anni passati si lasciavano i professionisti in attesa, oggi invece il Piemonte assume – commenta l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi – Tutti gli idonei verranno progressivamente inseriti nel sistema sanitario, perché solo rafforzando le nostre squadre possiamo garantire servizi di qualità e sicurezza ai cittadini. La carenza di personale è un problema nazionale, ma il Piemonte sta dimostrando che con una gestione centralizzata e pianificata si possono ottenere risultati concreti. Grazie al lavoro con Azienda Zero e all’Osservatorio regionale abbiamo definito un piano di assunzioni che risponde ai reali fabbisogni, a partire dagli infermieri necessari nelle nostre strutture».Nei prossimi giorni sarà pubblicata anche la graduatoria per i tecnici di radiologia medica, ulteriore tassello del piano regionale di rafforzamento del personale sanitario.