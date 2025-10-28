Attaccato da un Pittbul mentre si allena: grave un 36 enne di Cuneo

Cuneo – Ha rischiato di essere sbranato, ma si è salvato grazie alla propria forza fisica e alla prontezza di riflessi. Ora Matteo, giovane sportivo della zona, è ricoverato all’ospedale di Cuneo, dove è già stato sottoposto a un intervento chirurgico all’orecchio e, nelle prossime ore, verrà operato al braccio, gravemente lesionato dai morsi di un pitbull. L’aggressione è avvenuta ieri mattina, intorno alle 9, lungo una strada secondaria di Tarantasca, in direzione di Busca: un percorso molto frequentato da chi corre, va in bicicletta o passeggia, proprio perché poco trafficato. Mentre correva, ha notato un pitbull fuori dal cancello di un’abitazione. Ha cercato di ignorarlo e di proseguire, mantenendo la distanza. Ma l’animale, improvvisamente, si è lanciato verso di lui in modo minaccioso. Matteo ha tentato di fuggire, saltando il canale che costeggia la strada e dirigendosi nei campi, ma è inciampato. Il cane lo ha raggiunto e gli si è avventato addosso con estrema violenza, mordendolo al braccio con cui cercava di proteggersi il volto e il collo. Sono stati momenti di terrore. Nonostante i tentativi di difendersi, l’animale continuava ad affondare i denti. Matteo ha riportato ferite profondissime: il pitbull gli ha strappato una parte di muscolo e di nervo dal braccio, oltre a procurargli morsi dietro l’orecchio, alla caviglia e a un gluteo.