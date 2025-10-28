Basket Eurolega – Non ce la fa l’Olimpia, troppo Barcellona

Barcellona ( Barcellona – Olimpia Milano 74-72) – Rimane nella partita l’Olimpia ma non riesce a portare a casa la vittoria contro il Barcellona. Parte forte Milano con un parziale di 0-7 firmato Shields e Booker. Vesely e Satoransky accorciano e Clyburn porta a -1 il Barcellona. Botta e risposta tra Brooks e Satorasnky con una tripla a testa, poi, a fine quarto, quattro punti di Dunston chiudono il parziale sul 14-19. Nel secondo quarto apre le danze Brooks con una tripla, le due formazioni vanno a braccetto sempre con lo scarto di uno-due punti. Nel finale Ricci da tre e due triple di Norris e Clyburn portano il Barcellona a -5, si va all’intervallo sul 36-41. Nel terzo quarto l’Olimpia cede difronte al Barcellona e si fa recuperare il parziale di vantaggio: Satoransky si mette in mostra con due triple e Punter chiude il quarto sul 64-61. L’Olimpia si aggrappa a Bolmaro che permette a a Milano di rimanere in scia. Nell’ultimo quarto si va poco a canestro con l’Olimpia che avvicina , dopo i due canestri di Shenghelia e Clyburn, il Barcellona grazie ad una tripla di Brooks. I liberi di Shenghelia chiudono il match sul 74-72.

Barcellona – Olimpia Milano

Parziali: 14-19/ 22-22 (36-41)/ 28-20 ( 64-61)/ 10-11 (74-72).

Barcellona: 21 Clyburn, 23 Shenghelia, 6 Vesely, 0 Punter, 13 Satoransky, 8 Brizuela, 3 Cale, 19 Fall, 14 Hernangomez, 2 Marcos, 5 Norris, 44 Parra. Coach Penarroya

Olimpia Milano: 31 Shields, 17 Ricci, 6 Booker, 3 Ellis, 10 Bolmaro, 12 Brooks, 42 Dunston, 23 Guduric, 1 Mannion, 77 Sestina, 7 Tonut, 35 Tote. Coach Messina

Arbitri: Difallah, Bissuel