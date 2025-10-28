Logistica: nuovo accordo tra ADL Cobas Alessandria e Number1 Logistics Group

Alessandria – Logistica: nuovo accordo tra ADL Cobas Alessandria e la direzione di Number1 Logistics Group – che ha recentemente acquisito le attività di Fm Logistics Italia – hanno firmato il nuovo Premio di Risultato per l’anno 2026 che permette di ottenere maggiori tutele economiche e un sistema premiale più giusto, grazie a criteri che valorizzano presenza, qualità e l’impegno quotidiano. A partire dal 2026 verrà introdotto un aumento del ticket giornaliero (ticket restaurant + ticket compliments) di 50 centesimi a trimestre fino ad un valore massimo di 11,50 euro per ogni giornata di presenza al lavoro. Verrà erogato un premio presenza semestrale fino a 300 euro, calcolato in base al numero di assenze per malattia. Nessuno sarà penalizzato per motivi giustificati o legati a diritti tutelati, come ferie, permessi, infortuni o congedi familiari.

Per quanto riguarda la premialità legata al risultato, nel 2026 l lavoratori potranno ottenere fino a 600 euro complessivi, sulla base di criteri concreti e trasparenti di qualità, efficienza e produttività.

L’accordo prevede, inoltre, la maggiorazione fissa del 25% sulla paga oraria per chi lavora di notte anche per turni non avvicendati.

Con questo accordo i lavoratori di Number1 a Capriata d’Orba segnano un ulteriore avanzamento della loro condizione retributiva. Risultato che dimostra cosa significhi fare sindacato a partire dai bisogni reali delle persone e battersi perché i diritti conquistati diventino la base per nuovi miglioramenti.