Morto in un incidente stradale Andrea Bidone, commercialista e politico novese

Novi Ligure – Andrea Bidone, 30 anni, residente a Novi, laureato in economia e commercio, che lavorava nello studio del padre in via Mazzini, è morto ieri sera al volante della sua auto, vittima di un incidente stradale, avvenuto per cause in corso di accertamento, lungo la provinciale che da Vignole Borbera porta a Boghetto Borbera, in località Strette di Pertuso. Il decesso del giovane professionista ha destato profondo cordoglio in città. Già candidato alle scorse comunali nella lista di Fratelli d’Italia, è arrivato secondo per numero di preferenze.