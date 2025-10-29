Basket Serie A2 – Torino basket sconfitto al Paladozza dalla Fortitudo

Bologna ( Flat Service Fortitudo Bologna – Basket Torino 85-60) – Reale Mutua Basket Torino ospite della Fortitudo Bologna al PalaDozza, uno dei campi più iconici e caldi della pallacanestro italiana, cede alla squadra di casa al termine di una partita dalle due facce da parte degli uomini di coach Moretti. I gialloblù, dopo essere scesi in campo con un buon atteggiamento per chiudere la prima metà di gara in vantaggio sul 36-40, sono stati colpevoli di un blackout preoccupante nel secondo tempo. Un atteggiamento simile a quello della trasferta di Avellino, disattenzioni difensive e ingenuità in attacco per un parziale pesantissimo di 49-20 nei secondi 20 minuti di gioco. Così, alla fine il risultato è di 85-60, con la Reale Mutua che incassa così la sua quarta sconfitta a fronte di altrettante vittorie, interrompendo bruscamente quindi l’onda di entusiasmo generata dalla vittoria di pochi giorni fa contro Milano, in un avvio di stagione che ha visto i gialloblù in continua ricerca di una continuità che deve ancora essere trovata. Questa domenica 2 novembre, in casa al Pala Gianni Asti, la sfida con Forlì per cercare immediatamente il riscatto.

Fortitudo Bologna – Torino Basket

Parziali: 18-17/ 18-23/ 28-11/21-9

Fortitudo Bologna: Lee Moore 25 (8/11, 2/6), Alvise Sarto 17 (4/4, 3/10), Paulius Sorokas 13 (4/8, 1/6), Matteo Fantinelli 12 (3/5, 2/3), Vincenzo Guaiana 8 (2/5, 1/2), Gianluca Della rosa 7 (0/0, 2/3), Samuele Moretti 2 (1/3, 0/0), Federico Gamberini 1 (0/0, 0/1), Nicolò Braccio 0 (0/0, 0/0), Simon Anumba 0 (0/0, 0/0), Matteo Imbro’ 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 10 . Coach. Caja

Torino Basket:Macio Teague 20 (1/7, 5/7), Robert Allen 19 (5/10, 2/3), Matteo Schina 10 (1/2, 2/2), Lorenzo Tortu’ 7 (1/3, 1/3), Giovanni Severini 3 (0/4, 1/1), Umberto Stazzonelli 1 (0/1, 0/2), Federico Massone 0 (0/5, 0/2), Marco Cusin 0 (0/2, 0/0), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/1, 0/0) . Coach. Moretti