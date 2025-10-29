Calcio Serie A – Pari tra Atalanta e Milan

Bergamo ( Atalanta – Milan 1-1) – Finisce in parità l’anticipo serale della nona giornata di Serie A, Atalanta-Milan 1-1 a Bergamo. Rossoneri di Allegri in vantaggio al 4′ con la prima occasione della partita e con il tiro di Ricci dal limite dell’area deviato imparabilmente da Ederson. La reazione della formazione di Juric è veemente e dopo un primo tempo dominato è arrivato il pareggio di Lookman al 35′, ben servito da Pasalic. Nella ripresa occasioni da entrambe le parti, soprattutto da palla inattiva, ma il risultato non cambia. Il Milan scivola così a -3 dal Napoli capolista.

Atalanta – Milan

Gol: pt 4′ Ricci, 34′ Lookman

Atalanta (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 3 Kossounou, 4 Hien, 69 Ahanor (72′ Djimsiti); 77 Zappacosta, 13 Ederson, 15 De Roon (19’Brescianini) 47 Bernasconi (71′ Bellanova); 17 De Katelaere (81′ Samardzic) 8 Pasalic (82′ Musah); 11 Lookman. In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 7 Sulemana, 9 Scamacca, 23 Kolasinac, 40 Obric, 59 Zalewski, 70 Maldini, 90 Krstovic. All. Juric

Milan (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic; 56 Saelemaeekers (90’Athekame), 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi; 10 Leao (46′ Nkunku), 7 Gimenez (62′ Loftus – Check) . In panchina: 37 Pittarella, 1 Terraciano, 5 De Winter, 27 Odogu. All. Allegri

Arbitro: Doveri