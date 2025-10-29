Calcio Serie B – Botta e risposta tra Empoli e Sampdoria: finisce 1-1

Empoli ( Empoli – Sampdoria 1-1) –Termina 1-1 il match tra Empoli e Sampdoria, rimpianti per i Blucerchiati che giocano una gara molto ordinata ma, dopo essere rimasti in superiorità numerica per il cartellino rosso ad Elia,  vanno addirittura in svantaggio: segna Popov quasi involontariamente dopo un’uscita sciagurata di Ghidotti, il pareggio arriva quasi subito e porta la firma di Cuni. Nel finale forcing sterile della Sampdoria, palla gol per Barak, ma anche l’Empoli sfiora la rete con Guarino.

Empoli – Sampdoria 

Gol: st 77′ Popov, 80’Cuni.

Empoli (3-5-2): Fulignati – Curto, Guarino, Obaretin – Elia, Degli Innocenti (46′ Belardinelli), Ghion, (68′ Yepes Laut) Ignacchiti, Caroboni – Pellegri (60′ Ebuehi), Shpendi (68′ Popov).  In panchina: Perisan, Gasparini, Ilie, Moruzzi, Indragoli, Tosto, Saporiti, Konate, Bianchi. All. Dionisi

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti – Ioannou (81′ Pedrola), Ferrari (67′ Vulikic), Hadzikadunic – Benedetti (67′ Barak), Henderson, Ricci (81′ Ferri), Abildgaard (55′ Riccio), Cherubini – Cuni, Coda. In panchina : Ravaglia, Coubis, Bellemo, Venuti, Giordano, Conti, Narro, Barak. All.: Foti

Arbitro; Piccinini dí Forli

