Calcio Serie B – Poker del Frosinone all’Entella

Frosinone ( Frosinone – Virtus Entella 4-0) – Il Frosinone ha travolto l’Entella con un 4-0 in casa, in una partita con un secondo tempo in cui i ciociari l’hanno fatta da padrona.Dopo un primo tempo equilibrato, i giallazzurri hanno dominato nella ripresa, trovando altre tre reti e conquistando tre punti fondamentali davanti ai 9.075 spettatori del “Benito Stirpe”. La partita si sblocca al 36’ grazie a Raimondo, bravo a sfruttare un’occasione in area e a portare in vantaggio i ciociari. Nella prima frazione, la Virtus Entella prova a rendersi pericolosa ma non impensierisce mai realmente Palmisani, protetto da una difesa attenta e ordinata. Nella ripresa il Frosinone cambia marcia e impone il proprio gioco. Al 58’ Bracaglia firma il raddoppio, poi è Zilli — entrato al 73’ — a calare il tris al 77’, approfittando di una corta respinta di Colombi. A chiudere il poker, all’80’, è Koutsoupias, autore di una prestazione di grande sostanza e qualità.

Frosinone – Virtus Entella

Gol: pt 36′ Raimondo, 59’Bracaglia, 77’Zilli, 80′ Koutsoupias.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Bracaglia, J. Gelli, Calvani, A. Oyono; Calò (dall’83’ Masciangelo), Koutsoupias; Ghedjemis (dall’83’ Ndow), Kone (dal 64′ Cichella), Kvernadze; Raimondo (dal 73′ Zilli). In panchina : Pisseri; Sherri, Cittadini, Grosso, Corrado, Oyono J., Raychev, Vergani. All. Alvini

Virtus Entella (3-5-2):Colombi; Nichetti, Tiritiello, Bariti (dal 63′ Boccadamo), Karic (dal 63′ Fumagalli), Marconi, Debenedetti (dal 63′ Russo), Parodi, Franzoni (dal 74′ Benali), Di Mario, Ankeye (dal 74′ Dalla Vecchia).

In panchina : Del Frate; Syaulis, Palomba, Lipani, Moretti, Bottaro, Portanova.

Allenatore: Andrea Chiappella

Arbitro: Galipo