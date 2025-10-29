Calcio Serie B – Tris del Monza a Palermo

Palermo ( Palermo – Monza 0-3) – Il Monza di Paolo Bianco schianta I Rosanero allo stadio Barbera con tre gol pesanti e allunga il gap in classifica con le concorrenti. I Biancorossi non lasciano scampo alla squadra di Inzaghi e davanti a circa 26 mila spettatori presenti offrono un gioco fluido, propositivo e di grande qualità tecnica. Nei primi minuti di gara il Palermo sembra poter offrire azioni pericolose, ma con il passare del tempo il ritmo si abbassa ed esce fuori la qualità del Monza. Al 39’Mota scappa alle spalle di Peda e batte Joronen che può poco a tu per tu con l’attaccante lanciato. Nell riflesso il Palermo ricomincia con i giri del motore alti, ma al 50′ l’entusiasmo è spezzato da Izzo che segna il gol del raddoppio. Nei sei minuti di recupero Azzi chiude i conti in contropiede e sigla il definitivo 0-3.

Palermo – Monza

Gol: pt 39’Mota; st 50’Izzo, 90’Azzi

Palermo: 66 Joronen, 3 Augello (dal 77′ Vasic), 6 Gomes (dal 55′ Palumbo), 8 Segre (C; dal 64′ Corona), 10 Ranocchia (dal 77′ Blin), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (dal 64′ Brunori), 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. In panchina: 1 Gomis, 22 Bardi, 5 Palumbo, 9 Brunori, 13 Bani, 14 Vasic, 15 Nicolosi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli. Allenatore: Inzaghi.

Monza: 20 Thiam, 3 Lucchesi, 4 Izzo (dall’80’ Delle Carri), 7 Azzi, 13 Ravanelli, 14 Obiang, 17 Keita (dal 60′ Colpani), 19 Birindelli (dall’85’ Brorsson), 26 Ciurria (dall’85’ Carboni), 32 Pessina (C), 47 Mota (dall’80’ Maric). In panchina: 1 Pizzignacco, 2 Brorsson, 9 Maric, 10 Caprari, 15 Delli Carri, 16 Sardo, 18 Zeroli, 23 Galazzi, 24 Bakoune, 27 Capolupo, 28 Colpani, 44 Carboni. Allenatore: Bianco.

Arbitro: Sacchi di Macerata