Coppa Italia Serie C – Esce ai rigori la Juventus U23: battuta dal Renate

Meda ( Renate – Juventus U23 1-1 (5-4 d.c.r) – Si ferma ai calci di rigore il cammino della Juventus Next Gen in Coppa Italia Serie C. Al “Città di Meda”, i Bianconeri vengono eliminati dal Renate dopo una partita combattuta, terminata 1-1 nei tempi regolamentari e decisa solo dal dischetto, dove gli errori di Milia e Vacca sono risultati fatali.La Coppa Italia si chiude qui, ma la Next Gen guarda già avanti: l’obiettivo ora è ritrovare risultati e fiducia in campionato, dove i bianconeri sono chiamati a invertire il trend negativo e a tornare protagonisti

Renate – Juventus U23

Gol: pt 17’ Bonetti, 34’ Pugno

Renate: Bartoccioni, Auriletto (C), Rossi, Karlsson, Spalluto, Ori (45’st Kolaj) , Bob etti, Ziu, Vassallo, Ghezzi (65’ Riviera) Mastromonaco (75’Spedalieri) . In panchina: Nobile, Rossi, Esposito, Delcarro, Calì, Meloni, Nene, Ruiz. Allenatore: Foschi.

Juventus U23: Scaglia S.; Perotti (C), Martinez, Van Aarle; Turco, Mazur, Ngana (78’Milia) Puczka; Crapisto (48’Rizzo) Anghelé (65’Vacca) ; Pugno. In panchina: Bruno, Fuscaldo, Owusu, Deme, Bassino, Savio, Brugarello, Pagnucco, Finocchiaro, Bellino. Allenatore: Sacchini.

Arbitro: Silvestri Roma 1