Coppa Italia Serie C – l’Atalanta U23 elimina l’Alcione Milano: vince 2-1

Caravaggio ( Atalanta U23 – Alcione Milano 2-1) –

In rimonta ed in inferiorità numerica i nerazzurri conquistano il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C battendo per 2-1 l’Alcione Milano. Reti di Lonardo e Cissè. Il primo tempo si apre con un’occasione per gli ospiti: al 3’ Sassi è subito protagonista con una grande parata sulla conclusione ravvicinata di Samele. Al 24’ Lonardo si mette in evidenza con una bella giocata personale in dribbling, entra in area e calcia di destro, trovando la deviazione in angolo. Ancora Lonardo pericoloso al 34’: riceve palla in area, si sposta sul mancino e impegna il portiere, bravo a deviare con la punta delle dita. Al 36’, però, l’Alcione passa in vantaggio con Lopes. La ripresa inizia con una grande occasione non sfruttata dai nerazzurri: Cissè si invola verso la rete e serve Camara che deve solo appoggiarla in rete ma la conclusione è alta. Al 68′ è Lonardo a riportare il punteggio in parità con un destro che supera Cecchini. I nerazzurri restano in dieci al 75′ dopo l’espulsione di Sassi per un fallo in uscita. L’U23 con grande carattere resta in partita e all’88’ Cissè segna il gol vittoria con un colpo di testa su assist di Riccio da calcio d’angolo.

Atalanta U23 – Alcione Milano

Gol: pt 36’Lopes; st 68’Lonardo, 88 Cisse

Atalanta U23: Sassi (C), Plaia (85′ Guerini), Simonetto, Berto, Pounga (77′ Mencaraglia), Cissè, Tornaghi, Colombo (61′ Riccio), Idele, Lonardo (77′ Torriani), Camara (61′ Papadopoulos). In panchina: Vismara, Manzoni, Cortinovis, Armstrong, Fiogbe, Papadopoulos. Allenatore: Salvatore Bocchetti

Alcione Milano: Cecchini, Chierichietti (C) (74′ Pirola), Renault, Lanzi, Lopes (67′ Rebaudo), Olivieri (83′ Galazzi), Samele (46′ Morselli), Giorgeschi, Bright (67′ Pitou), Scuderi, Bertolotti. In panchina : Agazzi, Miculi, Ciappellano, Muroni, Galli, Lione, Marconi. Allenatore: Giovanni Cusatis.

Arbitro: Renzi di Pesaro