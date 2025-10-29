Fugge lanciandosi dal ponte: ricoverato con prognosi di 40 giorni

Occhieppo Inferiore (BI) – È finito male il tentativo di fuga di un marocchino di 36 anni sul quale pendeva un ordine di carcerazione che, per fuggire dalle forze dell’ordine che lo stavano inseguendo, si è buttato da un ponte: quaranta giorni di prognosi e l’esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo si trovava si a bordo di un’auto incappata ieri sera a Occhieppo Inferiore in un posto di blocco dei carabinieri. Dei tre in auto, tra cui un italiano, era l’unico senza documenti e ha quindi cercato di fuggire, gettandosi dal ponte sull’Elvo, precipitando per sette metri e finendo la serata in ospedale. Lì i militari del nucleo investigativo gli hanno preso le impronte, risalendo alla sua identità e scoprendo che era un latitante. A suo carico c’era infatti un ordine di carcerazione della procura generale di Torino: deve scontare una condanna a quattro anni per reati legati allo spaccio, compiuti in provincia di Novara tra il 2019 e il 2020. L’uomo si trova quindi attualmente piantonato in ospedale dagli agenti della polizia penitenziaria.