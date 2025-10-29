Intercettata maxi rete di spaccio, bambini usati come corrieri della droga

Pinerolo ( To) – Una maxi – operazione dei Carabinieri nel pinerolese ha permesso di individuare un gruppo criminale attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti: in particolare cocaina, crack, hashish e marjuana. Attraverso le indagini i Carabinieri sono riusciti a documentare le dinamiche dello smercio, individuando modalità di consegna e rete di clienti. In molte consegne poi gli indagati avevano impiegato bambini/ragazzi per eludere i controlli delle forze dell’ordine. L’attività investigativa ha portato all’emissione, da parte della Procura di Torino, di una misura di custodia cautelare in carcere e di sei divieti di dimora nel Comune di Pinerolo nei confronti dei soggetti coinvolti.