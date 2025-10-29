Sì da alla fuga dopo l’alt della Polizia: si schianta contro un veicolo in sosta

Alessandria – Intorno alle 4:50 di questa mattina, le volanti della Polizia incrociano un’utilitaria guidata da un 40 enne, in via 1821. I poliziotti decidono di sottoporlo a controllo, ma difronte all’alt intimato dalla Polizia all’altezza di Viale Milite Ignoto, l’uomo si dà alla fuga, guidando ad alta velocità per le vie cittadine. La corsa dell’uomo è terminata poco dopo in Largo Catania, dove il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un veicolo in sosta. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale per delle lievi ferite.

Sono in corso approfondimenti per chiarire se il 40enne fosse sotto effetto di alcol o altre sostanze al momento della guida, e chiarire le cause della fuga.