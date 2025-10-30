Basket Eurolega – Vince l’Olimpia Milano: battuta Paris 86-77

Milano ( Olimpia Milano – Paris Basketball 86-77)- E alla fine vinse anche al Forum. L’Olimpia Milano supera il Paris Basketball in Eurolega per 86-77 trovando il primo successo tra le mura amiche in Eurolega. La miglior difesa del torneo è la museruola perfetta per fermare l’attacco atomico del Paris Basketball. Milano vince e, lo fa con pieno merito con un’applicazione del piano partita praticamente perfetta volto a togliere qualsiasi transizione ai francesi, soprattutto nel primo tempo dove lascia solo 27 punti agli ospiti. In attacco, invece, il girare di tanti protagonisti diversi toglie punti di riferimento ai transalpini che, ad un certo punto, non sanno davvero più chi marcare. Per l’Olimpia il miglior realizzatore è Booker con 13 punti (5/7 da 2) seguito da Brooks (3/3 da 3 e 3/3 ai liberi), ma questa volta è davvero un attacco corale che fa la differenza, oltre ad una difesa di ferro. Simbolo dei biancorossi capitan Ricci che oltre a 9 punti mette insieme anche 10 rimbalzi.

Olimpia Milano – Paris Basketball

Parziali: 23-15/24-12/20-26/19-24

Olimpia Milano: Ellis 7, Booker 13, Bolmaro 4, Ricci 9, Shields 10; Mannion 10, Tonut, Brooks 12, Guduric 7, Dunston 6, Sestina 8. N.e.: Diop. All.: Messina.

Paris Basketball: Parigi: Hifi 24, Ayayi 2, Faye 6, Mbaye 4, Hommes 2; Cavaliere, Robinson 11, Herrera 11, Dokossi, Bako 3, Ouattara 7, Willis 7. All.: Tabellini.

Arbitri: Peruga, Peerandi