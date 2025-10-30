Basket Serie A2 – Quasi mai in partita l’Urania Milano: vince Livorno 98-60

Livorno ( Libertas Livorno – Urania Milano 98-60) – La Libertas Livorno regala una prestazione di altissimo livello, travolgendo Urania Milano. Dopo un avvio in equilibrio, i ragazzi di coach Diana prendono il controllo del match grazie a energia, coralità e difesa aggressiva. Il primo quarto parte intenso: la Libertas sfrutta l’energia difensiva e un Valentini subito incisivo per portarsi avanti. L’ex Cantù firma la prima tripla amaranto, Fantoni fa valere esperienza e fisicità, ma Milano resta attaccata con D’Almeida e Taylor, arrivando a passare avanti 24-22 nel finale del periodo. Livorno reagisce però subito: Piccoli firma la tripla del pareggio, Filoni e Tiby segnano punti pesanti, e Possamai chiude i dieci minuti con una schiacciata spettacolare. Si va al riposo lungo sul 43-35 in favore della Libertas, grazie a un secondo quarto di grande energia e precisione. Il terzo quarto segna la svolta definitiva. Milano perde il controllo e Gentile finisce espulso dopo un duro episodio con Filoni che ricorda un po’ Zidane e Materazzi. Livorno sfrutta il momento emotivo, aumentando ritmo e intensità. Woodson colpisce dall’arco, Tozzi piazza due triple consecutive e Tiby e Possamai dominano sotto canestro. La squadra amaranto chiude il periodo con un impressionante +23 (71-48), lasciando Urania senza risposte. Nell’ultimo quarto la Libertas non concede nulla, gestendo la partita con intelligenza e aggressività. Fantoni capitalizza sotto canestro, Filloy gestisce il ritmo con classe, mentre Tozzi e Filoni infiammano il pubblico con triple e recuperi. Anche i giovani trovano spazio: Pacitto segna una bella penetrazione, mentre Tozzi arrotonda il punteggio fino al 98-60 finale.

Libertas Livorno – Urania Milano

Parziali: (13-19, 24-22, 18-28, 29-25)

Wegreenit Urania Milano: Andrea Amato 17 (1/1, 2/5), Alessandro Gentile 16 (8/18, 0/0), Ike Udanoh 13 (6/11, 0/0), Giddy Potts 12 (1/3, 3/9), Lorenzo Maspero 11 (1/2, 2/5), Gianmarco Leggio 8 (1/1, 2/4), Luca Cesana 5 (1/2, 1/6), Matteo Cavallero 2 (1/3, 0/1), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Di franco 0 (0/0, 0/0). Coach Cardani

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 31 (6/8, 5/10), Quinton Hooker 14 (5/8, 1/4), Nazzareno Italiano 12 (2/3, 2/4), Dorin Buca 11 (5/10, 0/0), Tommaso Fantoni 8 (3/5, 0/0), Ariel Filloy 6 (3/5, 0/2), Gregorio Allinei 5 (1/1, 1/2), Luca Tozzi 4 (1/1, 0/1), Matteo Pollone 3 (0/0, 1/2), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0). Coach Diana