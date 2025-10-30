Basket Serie B – Passa il Monferrato basket a Piacenza: prima vittoria stagionale

Piacenza ( Bakery Basket Piacenza – Monferrato Basket 74-78) – A Piacenza i Rossoblù superano la Bakery 74-78: ora testa alla sfida con Fidenza, con l’obiettivo di riaccendere il “PalaEnergica Paolo Ferraris”. Arriva sul parquet del “PalaFranzanti” di Piacenza la prima vittoria stagionale per la Novipiù Monferrato Basket, che nel turno infrasettimanale della Serie B Nazionale supera la Bakery con il punteggio di 74-78, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo possesso. Uno scontro diretto tra due squadre giovani e desiderose di riscatto, che ha visto i Rossoblù di coach Corbani reagire con carattere dopo un inizio difficile. Piacenza parte forte, volando sul 9-0 nei primi minuti, ma la Novipiù resta compatta e chiude il primo quarto sotto di sole cinque lunghezze (23-18). Nel secondo periodo i padroni di casa provano l’allungo grazie all’ispirato Giannone, chiudendo il primo tempo avanti 42-33. Nella ripresa, però, Martinoni, Caglio e Zanzottera guidano la rimonta monferrina: al 30’ la tripla sulla sirena di Guerra vale il sorpasso (56-57). L’ultimo quarto è un susseguirsi di emozioni: Rupil segna due triple pesantissima, Martinoni lo imita dall’angolo e, nel finale, Zanzottera è freddissimo dalla lunetta, chiudendo la partita e regalando ai suoi il primo successo in campionato. Prestazione solida e corale per la Novipiù: Martinoni chiude con 21 punti, 8 rimbalzi e un eccellente +24 di valutazione, meritandosi il titolo di MVP della serata. In doppia cifra anche Rupil (13), Zanzottera (12 punti e 9 rimbalzi), Caglio (12) e Guerra (10).

Bakery Basket Piacenza – Monferrato Basket

Parziali: (23-18/19-15/14-25/18-20)

Bakery Piacenza Basket: Alessandro Dore 21 (3/8, 5/13), Luca Giannone 16 (5/10, 1/2), Pietro Bocconcelli 9 (4/7, 0/6), Federico Ricci 8 (2/9, 0/2), Emanuele Morvillo 6 (3/4, 0/0), Armin Korlatovic 6 (2/6, 0/0), Adamu adam Abba 4 (1/3, 0/0), Salvatore Borriello 4 (2/5, 0/2), Filippo Banella 0 (0/0, 0/0), Jacopo Madia 0 (0/0, 0/0), Edoardo Beccari 0 (0/0, 0/0), Francesco Salvaderi 0 (0/0, 0/0). Coach Salvemini

Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 21 (5/9, 2/5), Marco Rupil 13 (0/1, 3/7), Simone Caglio 12 (1/3, 3/7), Tomas Zanzottera 12 (3/5, 1/4), Francesco Guerra 10 (1/3, 2/5), Pietro Basta 8 (1/1, 2/4), Francesco Marcucci 2 (1/3, 0/4), Lorenzo Zangheri 0 (0/0, 0/1), Destiny Osagie 0 (0/0, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/0, 0/0), Nicolò Quaroni 0 (0/0, 0/0), Vittorio Iacorossi 0 (0/0, 0/0). Coach. Corbani