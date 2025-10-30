Calcio Coppa Italia Serie C – Passa l’Inter U23 agli ottavi: battuto 1-2 l’Ospitaletto

Ospitaletto ( Ospitaletto – Inter U23 1-2) – Non senza fatica, l’Inter U23 vince in casa dell’Ospitaletto Franciacorta per 1-2 e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Dopo un primo tempo a reti bianche, i nerazzurri hanno sbloc la partita al 57′ con una meravigliosa punizione di Antonio David. Dopo aver resistito per una ventina di minuti, il pareggio di Pollio ha costretto la squadra di Vecchi a rifare tutto. Ci ha pensato Alexiou, all’88’, a consegnare la vittoria all’Inter U23, quando mancavano pochi secondi alla lotteria dei calci di rigore. Inter U23 e Ospitaletto erano già state protagoniste di una partita ricca di di colpi di scena in campionato, il 5 ottobre. In quell’occasione era finita 2-2, con un gol di Zuberek all’ultimo secondo a regalare il pari ai Nerazzurri. Con questa vittoria la squadra di Vecchi resta tra le 16 in corsa per la Coppa Italia Serie C.

Ospitaletto – Inter U23

Gol: st 58′ David, 81′ Pollio, 89′ Alexiou

Ospitaletto (4-4-2): Raffaelli; Casali, Diop (dal 74′ Mazza), Possenti (dal 61′ Sina), Sinn; Gualandris (dal 46′ Contessi), Ievoli, Pollio, Tunjov (dal 46′ Pavanello); Orlandi (dal 67′ Nahrudnyy), Torri. In panchina: Sonzogni, Bevilacqua, Regazzetti, Messaggi, Gobbi, Panatti, Guarneri, Bertoli. Allenatore: Andrea Quaresmini.

Inter U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; Agbonifo, Topalovic, Fiordilino (dal 46′ Kaczmarski), Berenbruch (dall’83’ Kamaté), David; Mosconi (dal 63′ Avitabile), Iddrissou (dal 63′ Lavelli). In panchina. Raimondi, Galliera, Cocchi, Mayé, Prestia, La Gumina, Zarate, Cerpelletti. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Palmieri di Brindisi