Calcio Serie A – Continua il periodo nero del Genoa: al Ferraris passa la Cremonese

Genova (Genoa – Cremonese 0-2) – Una partita indirizzata sin dai primi minuti. La Cremonese si è portata in vantaggio al 4′ con una strepitosa rovesciata di Bonazzoli al suo terzo gol stagionale. Il Genoa ha avuto un approccio troppo debole con la gara e, per i primi 30 minuti, ha avuto enormi difficoltà a rispondere ai Grigiorossi. Nel secondo tempo è arrivato addirittura il raddoppio della Cremonese che, da lì, ha avuto il controllo definitivo della partita senza rischiare praticamente nulla contro un Genoa smarrito. Contestazione da parte dei tifosi rossoblu che, al minuto 85′, hanno lanciato materiale pirotecnico in campo e hanno costretto l’arbitro a sospendere il gioco per qualche minuto. La Cremonese espugna il Ferraris e si rilancia in classifica in piena lotta per la zona Europa; al contrario, il Genoa, resta in coda alla classifica con appena tre punti dopo 9 giornate.

Genoa – Cremonese

Gol: pt 4′ Bonazzoli; st 49′ Bonazzoli

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martín (18’st Frendrup); Masini, Malinovskyi; Cornet (8’st Vitinha), Carboni (8’st Colombo), Ellertsson; Ekhator (8’st Ekuban). In panchina: Thorsby, Messias, Gronbaek, Onana, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Siegrist, Sommariva, Fini, Venturino. Allenatore: Vieira.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Vandeputte, Bondo (43’st Sarmiento), Payero (43’st Sarmiento), Floriani Mussolini (32’st Faye); Bonazzoli (28’st Vazquez), Vardy. In panchina: Silvestri, Johnsen, Ceccherini, Lordkipanidze, Nava, Lickunas. Allenatore: Nicola.

Arbitro: Abisso di Palermo